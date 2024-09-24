6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremin ardından açıklama yapıldı

Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremin ardından açıklama yapıldı
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Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin detaylarına ilişkin açıklamayı ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) yaptı.

Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssünün, Gorontalo şehrinin yaklaşık 73 kilometre güney açıkları olduğunu belirtti.

6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremin ardından açıklama yapıldı - Resim : 1

Yaklaşık 150 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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