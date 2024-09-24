6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremin ardından açıklama yapıldı

Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin detaylarına ilişkin açıklamayı ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) yaptı.

Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssünün, Gorontalo şehrinin yaklaşık 73 kilometre güney açıkları olduğunu belirtti.

Yaklaşık 150 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.