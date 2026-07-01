6 büyüklüğünde şiddetli deprem: USGS açıkladı

Sarsıntı geniş bir alanda hissedilirken, ilk belirlemelere göre bölgede panik dışında olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

OKYANUS AÇIKLARINDA 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE

USGS verilerinden derlenen teknik detaylara göre, sarsıntının merkez üssü ve derinlik parametreleri şu şekilde belirlendi:

Merkez Üssü: Yucatan eyaletine bağlı El Progreso kentinin 75 kilometre güneybatısı (açıkları),

Derinlik: Deniz yüzeyinin yaklaşık 10 kilometre altında (sığ odaklı),

Büyüklük: 6.0.

Depremin sığ derinlikte gerçekleşmesi kıyı şeridindeki yerleşim birimlerinde sarsıntının oldukça şiddetli hissedilmesine yol açtı. Yerel otoritelerden ve sivil savunma ekiplerinden yapılan ilk açıklamalara göre, depremin hemen ardından herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da ciddi yapısal hasar ihbarı bildirilmedi. Tsunami uyarı merkezleri ise bölge için bir dev dalga riskinin bulunmadığını deşifre etti.

GÖZLER LATİN AMERİKA'DA: VENEZUELA KABUSU HÂLÂ SÜRÜYOR

Meksika'daki bu sarsıntı, akıllara birkaç gün önce Güney Amerika kıtasını vuran tarihi felaketi getirdi. USGS verilerine göre, 24 Haziran 2026 tarihinde Venezuela'da sadece 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki yıkıcı ikiz deprem meydana gelmişti.

Venezuela'daki bu depremlerin bilançosu ise Meksika'nın aksine oldukça ağır:

Ekonomik Enkaz: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 26 Haziran'da yapılan resmi açıklamada, Venezuela'daki ikiz depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın faturası tam 6.7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Can Kaybı ve Kayıplar: Resmi makamların son güncel verilerine göre felaket nedeniyle şu ana kadar 1943 kişi hayatını kaybetti. Yakınları tarafından enkaz altında veya afet bölgesinde kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 27 Haziran itibarıyla 68 bin kişiyi aşmış durumda. Bölgede arama-kurtarma ve insani yardım koridoru çalışmaları uluslararası destekle yürütülüyor.