6 yıl önce bakandı, şimdi paket dağıtıyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Görenler gözlerine inanamadı! Eski bakan ABD'de bakın ne iş yapıyor?

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
6 yıl önce bakandı, şimdi paket dağıtıyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı
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6 yıl önce Kırgızistan’ın Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olan Ulugbek Kochkorov, göç ettiği Amerika Birleşik Devletleri’nde Amazon kuryesi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Çalışmaktan asla utanmadığını söyleyen Kochkorov, yaptığı işe büyük bir saygı duyduğunu ifade etti.

Bir zamanlar ülkesi Kırgızistan’da istihdam süreçlerine yön veren Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ulugbek Kochkorov’un yeni hayatı sosyal medyada gündem oldu. 6 yıl önce ülkesinde bakanlık koltuğunda oturan Kochkorov, siyaseti bıraktıktan sonra ABD’ye göç etti. ABD’ye yerleşen Kochkorov’un, e-ticaret devi Amazon’da kurye olarak çalışırkenki görüntüleri ortaya çıktı.

"HELAL BİR İŞTE ÇALIŞARAK PARA KAZANMAKTAN KESİNLİKLE UTANMIYORUM"

Bakanlık gibi üst düzey bir makamdan kuryeliğe uzanan hayat yolculuğunu değerlendiren Kochkorov, çalışmanın önemine dikkat çekti.

Eski Kırgız bakan, “Helal bir işte çalışarak para kazanmaktan kesinlikle utanmıyorum. Alın teriyle, dürüst bir şekilde rızkını aramanın hiçbir kötü yanı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Yeni mesleğine çok büyük bir saygı duyduğunu belirten Kochkorov, ABD’deki mevcut yaşamından memnun olduğunu ve paket teslimatı yaparken kendisini huzurlu ve mutlu hissettiğini de sözlerine ekledi.

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