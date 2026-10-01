6 yıl sonra dönen virüs alarm veriyor: Toplam vaka sayısı 56'ya ulaştı

Hollanda'da sivrisinek yoluyla bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle yaşanan can kayıpları artmaya devam ediyo

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
6 yıl sonra dönen virüs alarm veriyor: Toplam vaka sayısı 56'ya ulaştı
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Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) tarafından yapılan son açıklamaya göre, son haftalarda 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte ülkede bu yıl virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a ulaştı.

VAKA SAYISI 56'YA ULAŞTI: SALGIN TEPE NOKTASINI GÖRDÜ MÜ?

Ülkede 6 yıl aradan sonra yerel kaynaklı ilk Batı Nil virüsü vakası geçtiğimiz ağustos ayında tespit edilmişti. O tarihten bu yana ülkedeki toplam vaka sayısı 56'ya yükselirken, RIVM yetkilileri son haftalarda yeni enfeksiyon sayısında düşüş görüldüğünü ve salgının muhtemelen tepe noktasına ulaştığını bildirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre;

Virüs insanlara çoğunlukla sivrisinek yoluyla bulaşıyor.
Enfekte olan her 150 kişiden yaklaşık birinde ağır hastalığa yol açabiliyor.
DSÖ, bu yıl rekor düzeyde sıcak hava dalgalarının yaşandığı Avrupa'da artan sıcaklıkların, sivrisineklere Batı Nil virüsünü yaymak için daha fazla zaman ve uygun alan kazandırdığına dikkat çekti.
Öte yandan, Batı Nil virüsü vakalarındaki artış yalnızca Hollanda ile sınırlı kalmayıp Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde de gözleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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