Milliyet gazetesinin Palmyra Monitor sitesine dayandırdığı habere göre, dün Suriye-Irak sınırında yer alan Tanf bölgesindeki ABD üssüne dün 600 ABD askeri ulaştı.
Özel kuvvetlerden oluşan 600 ABD askerinin, zırhlı araçlarla birlikte ABD’nin Suriye topraklarındaki El Tanf askeri üssüne gönderildiği belirtildi.
İki yıl önce kurulan El Tanf askeri üssü Irak ile Suriye arasındaki sınır geçişlerini kontrol etmeyi hedefliyor.
2017 sonunda açıklama yapan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD’nin Suriye’deki El Tanf üssünde IŞİD'li teröristlerin eğitim gördüğünü öne sürmüştü.
ulusal.com.tr
Suriye - Irak sınırındaki Tanf bölgesine deniz kuvvetleri ve özel kuvvetlerden oluşan zırhlı araç destekli muharip 600 ABD askeri sevk edildi
Milliyet gazetesinin Palmyra Monitor sitesine dayandırdığı habere göre, dün Suriye-Irak sınırında yer alan Tanf bölgesindeki ABD üssüne dün 600 ABD askeri ulaştı.