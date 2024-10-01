6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) depreme ilişkin yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 6,1 olarak belirtildi.

Denizin altında meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güney ucundaki Baubau şehrinin yaklaşık 262 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 587 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.