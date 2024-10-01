6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin, ülkenin güney ucundaki Baubau kentinin güneydoğu açıklarında gerçekleştiği belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Endonezya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) depreme ilişkin yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 6,1 olarak belirtildi.

Denizin altında meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güney ucundaki Baubau şehrinin yaklaşık 262 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.

6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Resim : 1

Yaklaşık 587 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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