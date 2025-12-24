6.1 büyüklüğünde deprem: Ülke beşik gibi sallandı

Tayvan'ın güneydoğu kesiminde yer alan Taitung bölgesi şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldı.

Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki deprem yerin 11.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin sığ bir derinlikte meydana gelmesi etkisini artırırken, sarsıntı adanın kuzeyinde bulunan başkent Taipei'de de net bir şekilde hissedildi.

Depremin hemen ardından bölgede durum değerlendirmesi yapıldı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda herhangi bir yapısal hasar tespit edilmediğini aktardı.

Yetkililer, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir can kaybı bilgisinin de bulunmadığını bildirdi.