6.1 ile sallandı! USGS depremin derinliğini ve merkez üssünü açıkladı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan ilk verilere göre, Japonya'nın güneyinde yer alan Okinawa takımadalarına bağlı Miyako Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, ada genelinde ve kıyı hatlarında hissedilirken, depremin okyanus tabanında gerçekleşmesi olası bir facianın önüne geçti.

DERİNLİK VE MERKEZ ÜSSÜ DETAYLARI

Uluslararası sismoloji merkezleri ve USGS tarafından geçilen teknik saha raporu detayları şu şekildedir:

Büyüklük: 6.1 (Mw)

Merkez Üssü: Miyako Adası'nın 136 kilometre kuzeydoğu açıkları (Okinawa - Japonya)

Derinlik: 10 kilometre

Depremin deniz tabanının yaklaşık 10 kilometre gibi sığ bir derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının ada sakinleri tarafından oldukça net ve güçlü bir şekilde hissedilmesine neden oldu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI, SAHA KONTROLLERİ SÜRÜYOR

Büyük ölçekli deniz depremlerinin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından rutin olarak devreye alınan acil durum senaryoları bu sarsıntı için de tarandı. Depremin hemen ardından yapılan resmi açıklamalara göre:

Olumsuz Bir Durum Yok: İlk belirlemelere göre adada ve çevre bölgelerde herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı yapılmadı. Tsunami Riski Bulunmuyor: Depremin ardından Pasifik kıyıları veya Doğu Çin Denizi hattı için herhangi bir tsunami uyarısı verilmedi.

Bölgedeki yerel idari birimler ve altyapı istasyonları, kıyı şeridinde olası dalga hareketliliklerini ve artçı sarsıntıları yakından izlemeye devam ediyor.