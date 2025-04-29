6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı: Korkutan sarsıntı

Yeni Zelanda açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının ülkenin batısında, kıyıdan yaklaşık 286 kilometre uzaklıkta ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı: Korkutan sarsıntı
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Deprem, Yeni Zelanda’nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün kıyıya yaklaşık 286 kilometre mesafede ve yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

İlk belirlemelere göre, depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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