6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı: Korkutan sarsıntı

Deprem, Yeni Zelanda’nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün kıyıya yaklaşık 286 kilometre mesafede ve yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

İlk belirlemelere göre, depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.