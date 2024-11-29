6.2 milyon dolarlık “Muz Eserini” yedi

Çinli girişimci ve kripto para platformu kurucusu Justin Sun, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Comedian” adlı, koli bandıyla duvara yapıştırılmış muzdan oluşan eserini 6.2 milyon dolara satın aldıktan sonra, sanat eseriyle sıra dışı bir performansa imza attı. Hong Kong’da düzenlediği basın toplantısında muz eserini yiyen Sun, bu davranışın sanatın bir parçası olduğunu ifade etti.

“BUNU YEMEK DE SANATIN BİR PARÇASI”

Sun, dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak anılan muz hakkında, “Bunu bir basın toplantısında yemek, sanat eserinin bir parçası olabilir. Bu diğer muzlardan çok daha iyi” dedi. NFT ve blok zinciri teknolojisi ile “Comedian” gibi kavramsal sanat eserleri arasında benzerlikler kuran Sun, eserin değerinin ileride kripto para gibi daha da artabileceğini belirtti.

KATILIMCILARA MUZ VE KOLİ BANDI HEDİYE EDİLDİ

Sun’ın düzenlediği etkinliğe katılanlara, hatıra olarak bir muz ve bir koli bandı hediye edildi. Sun’ın satın aldığı eser, 21 Kasım’da ABD’nin New York kentindeki Sotheby’s Müzayede Evi’nde 6.2 milyon dolara alıcı bulmuştu. Sun, eseri satın alırken benzersiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu yiyeceğini açıklamıştı.

ESERİ DAHA ÖNCE DE YEDİLER

Maurizio Cattelan’ın “Comedian” adlı eseri, ilk olarak 2019’da Miami’deki Art Basel’de sergilendiğinde, performans sanatçısı David Datuna tarafından yenmişti. Daha sonra eser yerine yenisi konulmuştu. Benzer bir olay 2023’te Güney Kore’de Leeum Sanat Müzesi’nde yaşanmış, bir öğrenci “aç olduğunu” söyleyerek eseri yemişti.