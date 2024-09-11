6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremin merkez üssü açıklandı

Papua Yeni Gine'de, merkez üssü Lorengau kentinin yaklaşık 170 kilometre güneybatısı olan 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şiddetli depremle ilgili ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) açıklama geldi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.