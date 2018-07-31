İstanbul Büyükçekmece'deki 19. Ulusalararası Kültür ve Sanat Festivali, 64 ülkeyi bir araya topladı. Katılımcıların coşkuyla eğlendiği festival, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde bir de Erik dalı sürprizi vardı.

64 ülkeye özgü müziklerle doyasıya eğlendiler, Erik dalı türküsü ile yeri göğü inlettiler.



Bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilen İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.



27 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasındaki festivale 64 ülkeden yaklaşık 1500 kültür ve sanat elçisi katıldı.



Biribirinden güzel etkinliklere devam eden festivalde en renkli görüntülerden biri de Erik Dalı türküsü ile birlikte geldi.



Yerli yabancı binlerce kişi hep birlikte Türkiye'de son dönemde ortalığı kasıp kavuran Erik Dalı'nı oynadı.



Festivale katılan İspanya, Meksika, Rusya, Makedonya, İran, Özbekistan, Kolombiya, Bulgaristan, Peru ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkeler de kendilerine has halk oyunlarını sergiledi.



Etkinliklerin büyük bir coşku ile sürdüğünü belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, herkesi uluslarası festivale davet etti.