6,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga Krallığı açıklarında çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin açıklama ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 6,6 olarak duyuruldu. Depremin merkez üssünün Neiafu kentinin 154 kilometre güneydoğu açıkları olduğu duyuruldu.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.