6,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga Krallığı açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ayrıntılarıyla ilgili ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi
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Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga Krallığı açıklarında çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin açıklama ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 6,6 olarak duyuruldu. Depremin merkez üssünün Neiafu kentinin 154 kilometre güneydoğu açıkları olduğu duyuruldu.

6,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi - Resim : 1

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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