6.7 büyüklüğünde çok şiddetli deprem! USGS merkez üssünü ve derinliğini açıkladı

Ülkenin Sulawesi Adası'nda yer alan Palu kenti yakınlarında 6.7 büyüklüğünde korkutucu bir sarsıntı tescillendi. Deprem, bölge genelinde çok geniş bir alanda hissedilirken halk panik içerisinde sokaklara döküldü.

USGS MERKEZ ÜSSÜNÜ DUYURDU: DEPREM YÜZEYE ÇOK YAKIN!

Küresel sismik hareketleri anbean takip eden küresel veri tescil merkezi ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin ana parametrelerini siber sistemler üzerinden kamuoyuyla paylaştı. USGS verilerine göre, 6.7 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntının merkez üssü, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğu açıkları olarak saptandı.

Siber sismografların tescil ettiği en kritik veri ise depremin odak derinliği oldu. Sarsıntının yerin sadece 10 kilometre derinliğinde (yüzeye çok yakın) gerçekleştiği bildirildi. Sismologlar, bu tür sığ odaklı depremlerin yüzeyde yaratacağı şok dalgası etkisinin ve hissedilme oranının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremin hemen ardından Endonezya Meteoroloji, İklimlendirme ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ile yerel asayiş ve arama-kurtarma ekipleri sahada fiziki ve siber tarama faaliyetlerine başladı. İlk tescilli raporlara ve yerel kaynaklardan gelen dinamik bilgilere göre, sarsıntıda henüz herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Kıyı hatları ve okyanus tabanındaki siber sensörler üzerinden yapılan incelemelerde, şu an için yıkıcı bir tsunami riskinin tescil edilmediği aktarıldı. Bölgede artçı sarsıntı tescil işlemleri kesintisiz devam ediyor.