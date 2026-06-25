6.9 büyüklüğünde depremle sallandılar! USGS duyurdu

Depremlerle sık sık gündeme gelen Japonya'da sabah saatlerinde şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, Japonya'nın kuzey kesimlerinde hissedilen depremin büyüklüğü 6.9 olarak açıklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
6.9 büyüklüğünde depremle sallandılar! USGS duyurdu
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USGS verilerine göre merkez üssü Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıkları olan deprem, yerin yaklaşık 51.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı eyalet genelinde ve çevre yerleşim birimlerinde oldukça güçlü bir şekilde hissedilirken, sarsıntının derin odaklı olması yüzeydeki yıkıcı etkiyi sınırladı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN VEYA MAL KAYBI YOK

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan ülkede meydana gelen 6.9'luk bu büyük sarsıntının ardından Japon yetkililer ve yerel güvenlik birimleri hızlıca durum değerlendirmesi başlattı. Operasyon merkezlerinden alınan ilk bilgilere göre, deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı. Bölgede tsunami uyarısı yapılıp yapılmadığı ise yakından takip ediliyor.

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