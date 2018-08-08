Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 105’e yükseldiği, 7 bin turistin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde depremde ölü sayısının 105’e yükseldiğini açıkladı.

Yapılan çalışmalarda Lombok’un kuzeyinde yıkılan bir cami enkazı altında kalan bir kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirten Nugroho, cami enkazı altında kalanların tam sayısını bilmediklerini ancak birkaç kişi olduğunu tahmin ettiklerini ve arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.



Turistlerin tahliyesi sürüyor

Nugroho ayrıca Lombok’a bağlı Gili Adaları’nda da 7 bin turistin tahliye edildiğini vurgulayarak, yerel ve yabancı turistlerin ulaşımlarının sağlanmasında da destek olduklarını kaydetti.

Bu arada deprem bölgesinde, kırsal alanlar dahil kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer, depremde 236 kişinin yaralandığını ve 20 binden fazla kişinin de güvenli alanlara tahliye edildiğini açıklamıştı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.



