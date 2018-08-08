banner988
ABD'den Türkiye açıklaması
ABD'den Türkiye açıklaması
Fenerbahçe tur şansını Kadıköy'e bıraktı
Fenerbahçe tur şansını Kadıköy'e bıraktı
Rıza Sarraf davasında yeni gelişme
Rıza Sarraf davasında yeni gelişme
Antalya Elmalı'da ağır bilanço
Antalya Elmalı'da ağır bilanço

7 bin turist tahliye edildi

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 105’e yükseldiği, 7 bin turistin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

7 bin turist tahliye edildi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde depremde ölü sayısının 105’e yükseldiğini açıkladı.
Yapılan çalışmalarda Lombok’un kuzeyinde yıkılan bir cami enkazı altında kalan bir kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirten Nugroho, cami enkazı altında kalanların tam sayısını bilmediklerini ancak birkaç kişi olduğunu tahmin ettiklerini ve arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. 

Turistlerin tahliyesi sürüyor
Nugroho ayrıca Lombok’a bağlı Gili Adaları’nda da 7 bin turistin tahliye edildiğini vurgulayarak, yerel ve yabancı turistlerin ulaşımlarının sağlanmasında da destek olduklarını kaydetti.
Bu arada deprem bölgesinde, kırsal alanlar dahil kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer, depremde 236 kişinin yaralandığını ve 20 binden fazla kişinin de güvenli alanlara tahliye edildiğini açıklamıştı.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #endonezya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.