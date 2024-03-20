7 Ekim'den bu yana bir ilk! Çin ve Hamas resmen görüştü

Çin Devleti Hamas ile görüştü. 7 Ekim'de Aksa Tufanı Harekâtı'nın başlamasından bu yana bir ilk yaşandı. Çin Halk Cumhuriyeti Hamas ile resmen görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı elçisi Wang Kejian Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gazze çatışması ve diğer konularda görüş alışverişinde bulunduğu" ifade edildi.

İsrail Gazetesi Jerusalem Post görüşmede Wang'ın, Çin'in "Filistin ulusal dokusunun bir parçası" olarak nitelendirdiği Hamas ile "ilişkiler konusunda istekli" olduğunu söylediğini yazdı.

Gazete, Hamas lideri Heniyye'nin ise Çin tarafına İsrail'in güçlerini Gazze'den çekmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirttiğini aktardı.

Wang Kejian Katar'daki temasların ardından Filistin ve İsrail'e gitti. Wang Kejian, Batı Şeria'da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile, İsrail'de ise İsrail Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifik Bürosu Başkanı Hagai Shagrir ve bakanlığın politika araştırma merkezi başkanı Rachel Feinmesser ile bir araya geldi.