7.1 büyüklüğünde dev deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremin ülkenin Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde meydana geldiği duyuruldu. Depremin büyüklüğü 7.1 olarak açıklandı.

TSUNAMİ UYARISI VE ACİL ÇAĞRI: "DENİZDEN UZAK DURUN!"

7.1 büyüklüğündeki sarsıntının hemen ardından yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapıldı. Bölge yetkilileri, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlara denizden uzak durmaları ve vakit kaybetmeksizin yüksek bölgelere gitmeleri yönünde acil çağrıda bulundu.

7 EYALET İÇİN ACİL DEPREM UYARISI YAYIMLANDI

Meydana gelen şiddetli sarsıntının ardından bölgedeki geniş bir alanda alarm durumuna geçildi. Depremin etkilediği Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletleri için acil deprem uyarısı yayımlandı.