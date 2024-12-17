7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremde 1 kişi öldü

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da, 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, depremde 1 kişi hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremde 1 kişi öldü
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Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da çok şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) açıklama yapıldı.

Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün, başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıkları olduğu ifade edildi.

7,3 büyüklüğündeki depremin, yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, depremde 1 kişi öldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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