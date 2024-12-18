7,3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artıyor! Son durumla ilgili açıklama geldi

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da dün 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yapılan son açıklamada, depremde ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
7,3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artıyor! Son durumla ilgili açıklama geldi
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Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da dün, başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında, yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırılmıştı.

Depremle ilgili Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yetkilisi Katie Greenwood'dan yeni bir açıklama geldi. Greenwood, yaptığı açıklamada depremden etkilenenler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

7,3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artıyor! Son durumla ilgili açıklama geldi - Resim : 1

İlk yardım, barınma ve su gibi ihtiyaçlar olduğunu vurgulayan Greenwood, depremde ölü sayısının 14'e yükseldiğini, 200 kişinin de tedavi altına alındığını aktardı.

7,3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artıyor! Son durumla ilgili açıklama geldi - Resim : 2

Öte yandan, IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Vanuatu'daki deprem nedeniyle endişe duyduğunu ve ülkede Kızılhaç ofisi, uçak pistleri gibi bazı önemli altyapıların zarar gördüğünü belirtti.

Chapagain, Kızılhaç ekiplerinin yardım çalışmalarına hazır olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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