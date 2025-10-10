7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

Filipinler’in Mindanao Adası açıklarında meydana gelen şiddetli deprem ülkeyi alarma geçirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Mindanao Adası’nın doğu kıyısı açıklarında, yerin 58,1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

USGS verilerine göre, sarsıntının büyüklüğü 7,4 olarak ölçüldü. Deprem, başkent Manila’dan da hissedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından, Filipinler yetkilileri ülkenin doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayımladı. Uyarıda, kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşların yüksek alanlara geçmesi istendi. Yetkililer, dalga yüksekliğinin bazı bölgelerde 1 metreyi aşabileceğini belirtti.

Filipinler Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından yapılan açıklamada, “Depremin ardından artçı sarsıntılar beklenmektedir. Vatandaşların sahil bölgelerinde kalmamaları önemle tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.

Şiddetli sarsıntının ardından Filipinler hükümetinden yapılan ilk açıklamalarda, henüz can ya da mal kaybı bildirimi yapılmadığı belirtildi. Ancak bölgedeki bazı şehirlerde iletişim hatlarında kesintiler ve kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.

ÜLKE DAHA ÖNCE DE BÜYÜK DEPREMLER YAŞAMIŞTI

Filipinler, dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olan Pasifik Deprem Kuşağı, diğer adıyla “Ateş Çemberi” üzerinde yer alıyor. Bu nedenle ülkede her yıl çok sayıda yıkıcı deprem meydana geliyor.

Son olarak 30 Eylül’de Palompon bölgesinin batı açıklarında meydana gelen depremde 72 kişi hayatını kaybetmiş, 47 binden fazla kişi olumsuz etkilenmişti.