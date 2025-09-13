7,7 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan peş peşe tsunami uyarısı

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası, 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bölge için tsunami uyarısı yapıldı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda sabah saatlerinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük paniğe yol açtı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğunu ve 39,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

30 Temmuz’da yine aynı bölgede 8,8 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tsunami tehdidi ilan edildi” ifadelerini kullandı. Solodov, vatandaşlara özellikle Halaktırskiy Plajı ve diğer kıyı bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Bölge genelinde sosyal tesisler ve konutlarda incelemelerin başlatıldığını belirten Solodov, tüm acil servislerin yüksek alarm durumuna geçirildiğini söyledi.

Depremin, yarımadanın başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy’de 4 ila 6 şiddetinde hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar yaşanmadı.

