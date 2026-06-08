7,8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntının ardından peş peşe uyarılar geldi

Sismik hareketliliğin dünya üzerinde en yüksek olduğu alanlardan birinde konumlanan Filipinler, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan kuşakta yer alıyor. Deprem ve volkan kuşağı olarak bilinen bu aktif fay hattı üzerinde bulunan ülkede, büyük çaplı sarsıntılar sıklıkla yaşanıyor.