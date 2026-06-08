7,8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntının ardından peş peşe uyarılar geldi
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde, merkez üssü Burias Adası açıkları olan şiddetli bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Burias Adası'nın 24 kilometre güneybatı açıkları olarak tespit edildi.
USGS, yerin 35 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 7,8 olarak kaydetti.
Pekin kaynaklı aktarılan bilgilere göre ise Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) sarsıntının büyüklüğünü 8,2 şeklinde belirleyerek farklı bir ölçüm verisi paylaştı.
Büyük yıkım potansiyeli taşıyan sarsıntının yaşanmasının hemen ardından acil durum prosedürleri devreye sokuldu. Depremin etkilediği bölgede ve çevresinde oluşabilecek olası dev dalga (tsunami) riskine ilişkin yetkililer tarafından peş peşe uyarılar yapıldı.
Sismik hareketliliğin dünya üzerinde en yüksek olduğu alanlardan birinde konumlanan Filipinler, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan kuşakta yer alıyor. Deprem ve volkan kuşağı olarak bilinen bu aktif fay hattı üzerinde bulunan ülkede, büyük çaplı sarsıntılar sıklıkla yaşanıyor.