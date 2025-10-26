"8 ayda 8 savaşı bitirdim!" Trump Malezya'da konuştu: "Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyim!"

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ilk durağı olan Malezya'da kritik bir zirveye katıldı. Kuala Lumpur'da düzenlenen "Tayland-Kamboçya Barış Zirvesi", iki Güneydoğu Asya ülkesi arasındaki askeri anlaşmazlıkları sona erdirmeyi amaçlıyordu.

TARİHİ BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANDI

Zirveye ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet de katılım gösterdi. Zirvenin en önemli çıktısı, Kamboçya ile Tayland arasında uzun süredir devam eden gerginliği sonlandıran ortak ateşkes anlaşmasının imzalanması oldu.

Zirvede bir konuşma yapan Donald Trump, sözlerine Tayland Kralı Vajiralongkorn'un annesi Kraliçe Sirikit'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek başladı. Ardından, Tayland ve Kamboçya arasındaki bu "tarihi" anlaşmada oynadığı arabuluculuk rolü için Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e teşekkürlerini sundu.

Barışa vesile olacak bu zirvenin "çok heyecan verici" olduğunu ve atılan imzaların milyonlarca insanın hayatını kurtaracağını ifade eden Trump, şunları söyledi: "Bu, Kamboçya ile Tayland arasındaki askeri çatışmayı sona erdirecek tarihi bir anlaşmayı imzalarken, Güneydoğu Asya halklarının tamamı için çok önemli bir gün. Amerika Birleşik Devletleri adına, bu çatışmanın çözülmesine yardımcı olmaktan ve gururlu, bağımsız ulusların güvenlik, emniyet ve barış içinde refah içinde gelişebileceği bir bölgesel gelecek inşa etmekten gurur duyuyorum."

"BUNA HOBİ DEMEMELİYİM AMA İYİ OLDUĞUM BİR ŞEY"

Trump, geçtiğimiz temmuz ayında Tayland ve Kamboçya arasında yaşanan çatışmaların ardından, masada bulunan dört lider arasında yoğun bir telefon diplomasisi yaşandığını aktardı. ABD yönetiminin gösterdiği çabalar sayesinde bu çatışmaların sona erdiğini hatırlatan Trump, iki ülke liderinin birbirine saygı duymasının barış anlaşmasına giden süreci kolaylaştırdığını vurguladı.

Dünya genelindeki birçok çatışmanın son bulmasında kişisel rolü olduğunu sık sık dile getiren ve Tayland ile Kamboçya arasında varılan bu barış anlaşmasındaki kendi rolüne dikkat çeken Trump, ilginç bir değerlendirmede bulundu: "Bunu yapmayı seviyorum. Yani, buna hobi dememeliyim çünkü hobiden çok daha ciddi bir şey ama iyi olduğum bir şey ve yapmayı sevdiğim bir şey."

Tayland ve Kamboçya arasında imzalanan barış anlaşmasının "milyonlarca hayat kurtarabileceğini" bir kez daha vurgulayan Donald Trump, kendi yönetiminin başarısını şu sözlerle öne çıkardı: "İki ülke arasında yaşanan kan dökülmesinin ardından dördümüz arasında birçok telefon görüşmesi yapıldı, ancak yönetimim bunu durdurdu."

Trump, konuşmasında "sona erdirdiği" diğer savaşlara da değinerek iddialı ifadeler kullandı: "8 ayda 8 savaşı bitirdim. Pakistan ile Afganistan'ın yeniden çatışmaya başladığını duydum ama bunu çok hızlı bir şekilde çözeceğim. Pakistan Mareşali ve Başbakanı harika insanlar."

ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmaları yapma konusunda son derece başarılı olduğunu belirterek, bu konuda uluslararası kuruluş Birleşmiş Milletler'den "çok daha iyi" olduğunu iddia etti.

KAMBOÇYA BAŞBAKANI'NDAN TRUMP'A ÖVGÜ

Zirvede söz alan Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise barış anlaşmalarını gerçeğe dönüştürme yolundaki "kararlı liderliği" ve "yorulmak bilmeyen çabaları" için ABD Başkanı Donald Trump'a özel olarak teşekkür etti. Manet, "Bir anlaşmazlık ne kadar zor ve karmaşık olursa olsun, barışçıl yollarla çözülmelidir" şeklinde konuştu. Manet ayrıca, anlaşmadaki yardımları için Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e de minnettarlığını ifade etti.

Tayland-Kamboçya arasında varılan ortak ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından zirvede başka önemli imzalar da atıldı. ABD ile hem Tayland hem de Kamboçya arasında ayrı ayrı ticaret anlaşmaları imzalandığı bildirildi.