8,8’lik deprem sonrası dünya alarma geçti! Dev dalgalar yolda

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından, Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan çok sayıda ülke tsunami uyarısı verdi. Depremin etkisiyle Japonya’dan Alaska’ya, Hawaii’den Kanada ve Şili’ye kadar uzanan geniş bir alanda alarm durumu ilan edildi. ABD'nin batı kıyıları, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Latin Amerika bölgelerinde milyonlarca kişi için tahliye ve acil durum çağrıları yapıldı.

JAPONYA’DA 1,9 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE TAHLİYE UYARISI

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası’ndan güneydoğudaki Wakayama eyaletine kadar uzanan Pasifik kıyıları boyunca 3 metreye kadar tsunami uyarısı yaptı.

Japonya devlet televizyonu NHK’ye göre, 220’den fazla bölgede 1,9 milyondan fazla kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Ajansı yetkilisi Kiyomoto Masaşi, “kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye” ve “uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya” çağırdı.

HAWAII VE ALASKA’DA ACİL DURUM! DALGALAR ULAŞTI

Hawaii Valisi Josh Green, "Tsunami adaların etrafını saracak. Sel kaçınılmaz olacak" diyerek vatandaşları hızla kıyı bölgelerinden uzaklaşmaya çağırdı. Honolulu Belediye Başkanı Rick Blangiardi ise alçak bölgelerdeki halkın yüksek yerlere çıkması gerektiğini vurguladı.

ABD Sahil Güvenliği, Hawaii'deki limanların tümünü kapattı ve ticari gemilere adaları terk etmeleri yönünde talimat verdi.

LOS ANGELES VE CALIFORNIA'DA SAAT VERİLEREK TSUNAMI UYARISI

ABD'nin California eyaletinde San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgelerinde tsunami riski "gözlem" seviyesinden "uyarı" seviyesine çıkarıldı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, "su hattından uzak durun, resmi talimatlara uyun" çağrısı yaptı.

Bölgedeki iskele ve plajlar kapatıldı, polis helikopterleri sahillerde devriye geziyor. Dalgaların Los Angeles Limanı’na saat 01.00 civarında ulaşması bekleniyor.

UÇUŞLAR AKSATILDI, UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ

CNN'in FlightRadar24 verilerine dayandırdığı haberine göre, Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Vancouver'dan kalkan Hawaii uçuşları geri döndü. Hawaiian Airlines ve Alaska Airlines, kalkışları durdurdu ya da yönlendirdi.

KANADA, ÇİN, ENDONEZYA VE FİLİPİNLER’DE ALARM DURUMU

Kanada British Columbia eyaleti, Haida Gwaii ve Vancouver Adası’nın kuzeydoğusu için tsunami uyarısı yaptı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tsunami için sarı alarm yayımladı.

Endonezya 10 kıyı bölgesi için tsunami uyarısı yapıldı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, dalga boyu 1 metrenin altında olsa da sahillerin boşaltılması gerektiğini duyurdu.

CNN'in haberine göre, Şili'nin tüm kıyı şeridinde tsunami riski bulunurken, Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları'nda dalga boyunun 1,4 metreye kadar çıkabileceği bildirildi.

Orta Amerika Tsunami Uyarı Sistemi, Meksika'nın kuzeyinden Panama'ya kadar olan bölgede alarm verdi.

DALGALAR BİRKAÇ KEZ VURABİLİR, TEHLİKE SÜRÜYOR

Japon yetkililer, tsunami dalgalarının ilk vuruşunun ardından, artçı dalgaların daha büyük olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

"Uyarılar tamamen kaldırılmadan kıyılara dönmeyin" çağrısı yapılırken, ilk raporlarda büyük hasar bildirilmedi.