Sırbistan'ın Nis şehrinde yaşayan 91 yaşındaki akordeon ustası Miljkovic: "65 yıldır bu işle uğraşıyorum. 91 yaşındayım ve hala gözlüksüz çalışıyorum. İyi görüyorum. Ellerimde hiç titreme hissetmedim. Bunamaya da başlamadım. Bunlar 91 yaşındaki biri için gençlere meydan okuyan özellikler"

Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehrinde yaşayan 91 yaşındaki akordeon ustası Dragutin Miljkovic, maharetleri ve sağlığıyla adeta gençlere meydan okuyor.



65 yıldır Balkan müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarından akordeonları onaran Miljkovic, asra yaklaşan yaşına rağmen atölyesine getirilen bozuk akordeonları en ince detayına kadar tamir etmeyi sürdürüyor.



Miljkovic, ilk akordeonunu 14 yaşındayken babasının hediye ettiğini ve her şeyin o gün başladığını söyledi.



Babasının hediye ettiği akordeonla müzikle uğraşmaya başladığını anlatan Miljkovic, çok sevdiği akordeonu çalmakla kalmayıp, bu enstrümanın nasıl çalıştığını da tüm detaylarıyla öğrendiğini ifade etti.



Miljkovic, geçmişte üretilen akordeonların bugünküler kadar mükemmel olmadığını belirterek, "Çalmaya başladığımda kimi zaman tuşları düşer, ben de onu yapıştırmanın çarelerini aramak zorunda kalırdım. Biraz fazla gerince körüğü yırtılır, bu sefer de yırtılan körüğü yamamak için kürkçü dükkanlarına gidip deri parçaları satın alırdım." diye konuştu.



Civarda akordeon ustası bulamayınca enstrümanını kendi tamir etmeyi öğrendiğini anlatan Miljkovic, "Bu benim için bir ilham kaynağı oldu. Akordeon çalmanın yanı sıra tamiriyle de uğraşmaya başladım." dedi.



22 yaşındayken çalışmak için başkent Belgrad'a taşındığını söyleyen Miljkovic, bugünkü mesleğine ise Belgrad'da tanıştığı bir arkadaşıyla 1952 yılında Nis şehrinde açtığı tamirhane ile başladığını ifade etti.



Miljkovic, yaptığı iş sayesinde kendini genç ve dinç hissettiğini vurgulayarak, "65 yıldır bu işle uğraşıyorum. 91 yaşındayım ve hala gözlüksüz çalışıyorum. İyi görüyorum. Ellerimde hiç titreme hissetmedim. Bunamaya da başlamadım. Bunlar 91 yaşındaki biri için gençlere meydan okuyan özellikler." dedi.



5 bine yakın parçası olan akordeon hakkında her gün yeni bir şeyler öğrendiğini aktaran Miljkovic, dinçliğini akordeona karşı duyduğu aşk ve bağlılıkla beslediğini dile getirdi.



Balkan ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya, İsveç, İsviçre, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerden insanların da bozuk akordeonları için kendisine başvurduğunu söyleyen Miljkovic, "İşimi seviyorum. Bir zamanlar bu enstrümanı çalardım, şimdi ise tamir ediyorum. İnsanlar beni sevip sayıyor." diye konuştu.



İlgisiz gençlerden şikayetçi



Klasik müzik için kullanılan 20 bin avroluk akordeonların, tamir ettiği en pahalı akordeonlar olduklarını aktaran Miljkovic, 1964 yılında ise Guerrini'nin piyasada aranan akordeonlardan birinin yapımında yer almaktan da gurur duyduğunu ifade etti.



Miljkovic, bir süre önce ise "Balkan" adını verdiği iki akordeon yaptığını aktararak, bu akordeonların Balkan müziğine özgü yapıldığını söyledi.



Koleksiyonunda yaklaşık 150 yıllık bir akordeonun da bulunduğunu belirten Miljkovic, bunun Avusturya yapımı bir akordeon olduğunu kaydetti.



Son 18 yıldır kendisine damadı Dragutin Krstic'in yardım ettiğini söyleyen Miljkovic, bugüne kadar çok çırak değiştirdiğini, ancak yeni nesil gençlerin maalesef bu işe ilgi duymadığını sözlerine ekledi.