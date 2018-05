FETÖ'nün ABD'deki kurumlarında yöneticilik yapan Çınar ile Özkan, Washington'daki bir otelin bahçesinde görüntülendi.

Türkiye'de yargı süreçleri sonucunda 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan Recep Özkan ve Mevlüt Hilmi Çınar, Anadolu Ajansı (AA) ekibinin sorularına yanıt veremedi.



AA ekibi, FETÖ'nün iki önemli ismini Washington'da buluştukları otelde ve sonrasında gittikleri mekanda bir arada görüntüledi.



FETÖ'nün ABD'deki örgütlenmesinde uzun yıllar görev yapan ve Amerikalı siyasetçilerle görüşmelerde yer alan Çınar ile FETÖ'nün özellikle finansal ayağında aktif rol oynayan Özkan, Washington'daki Hampton Inn adlı otelin bahçesinde konuşurken AA'nın objektifine yakalandı.



Otelin bahçesindeki konuşmalarının ardından birlikte yakınlardaki başka bir mekana geçen iki FETÖ'cü, burada yaklaşık 2,5 saat kaldı.









"Tuvalete gideceğim" diyerek kaçtı

Binadan çıktıkları anda AA muhabirini ve kameramanını karşılarında gören Çınar ile Özkan'ın yaşadıkları şaşkınlık ve telaş, objektiflere yansıdı.



Muhabirin sorularından "tuvalete gideceğim" diyerek kaçan ve hemen caddenin karşısındaki oteline yönelen Özkan'ın telaşlı ve aceleci tavrı dikkati çekti.



Özkan'ın ayrılmasının ardından kaldığı otele doğru yürümeye devam eden Çınar'a örgütün ABD'deki faaliyetleriyle ilgili bazı sorular soruldu.



15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımlarda "darbe girişiminin kurgu olduğunu" savunan ve bu paylaşımlarıyla tepki çeken Çınar, "Darbe girişiminin kurgu olduğunu savunuyordunuz, ama elebaşınız Gülen birkaç ay sonraki açıklamalarında darbe girişimine kendisine gönül vermiş kimselerin de katılmış olabileceğini kabul etmişti. Sen mi yalan söylüyorsun, Gülen mi?" şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.



FETÖ-PYD/PKK iş birliğini fonluyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfının eski başkan yardımcısı Çınar, Türkiye aleyhtarı propaganda faaliyetleriyle ilgili sorular karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.



AA muhabiri, Çınar'a ABD'de İngilizce olarak yayımlanan ve Türkiye aleyhtarı birçok ismi bir araya getiren "Globe Post" ve "Defense Post" adlı haber sitelerini neden fonladığını sordu.



Çınar, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Washington'daki temsilcilerinden biri olarak görülen Sinam Mohamed adlı kişiye neden Defense Post'ta yazı yazdırıldığı ve Türkiye aleyhindeki propagandalarını yansıttığı röportajlara niçin yer verildiği sorularına da cevap veremedi.



FETÖ'nün medya yapılanmasında rol alan Mahir Zeynalov'un yönettiği Globe Post'a bağlı Defense Post sitesinde yazan Mohamed, YPG'nin dış ilişkilerini sürdüren, örgüt içinde önemli bir yönetici olarak biliniyor.



Mohamed'in özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'yi karalayan ifadelerinin yer aldığı haberleri paylaşan Defense Post ile Türkiye aleyhindeki yayınlarını sürdüren Globe Post, ABD'deki yayınlarına halen devam ediyor.



Enes Kanter'in finans danışmanı

Bu arada Çınar'ın kurduğu "Maestro Corporate Group" adlı yönetim danışmanlık firmasının, FETÖ'cü NBA oyuncusu Enes Kanter'e finansal danışmanlık yaptığı da kısa süre önce ortaya çıktı.



Kamuoyunda ve medyada kendisini Gülen'in manevi oğlu olarak lanse eden ve ailesi tarafından reddedilince soyadını "Gülen" olarak değiştiren Kanter, halen Çınar'ın firması ile çeşitli faaliyetler yürütüyor.



Clinton'a 1,5 milyon dolar bağış

FETÖ'nün bir diğer önemli ismi Özkan, 2016'da ABD başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a 1,5 milyon dolar civarında bağış yapmasıyla kamuoyu ve medyanın gündemine gelmiş, bu ve diğer bağışlar "FETÖ'nün Clinton'a seçim yatırımı" olarak belgelenmişti.



FETÖ bağlantılı Türk Kültür Merkezi'nin eski başkanı Özkan, New York'un Brooklyn bölgesindeki 1,4 milyon dolarlık eviyle de dikkati çekmişti.



Ayrıca Özkan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında Türkiye'de 15 Nisan 2017'de soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, bu kişiler hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ile ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından işlem başlatmıştı.



ABD'deki FETÖ üyelerinin lüks yaşamı

Sosyal medyadaki hesaplarından her fırsatta 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle Türkiye’de yargılanması devam eden FETÖ üyelerinin durumlarına ilişkin ajitasyon ve iftira dolu paylaşımlarda bulunan terör örgütünün elebaşları, ABD’de lüks imkanlar içinde yaşıyor.



Brooklyn'de yaşayan Özkan ile Chicago'da yaşayan Çınar gibi birçok üst düzey FETÖ mensubuyla ilgili olarak AA muhabirlerinin kamuya açık kaynaklardan elde ettiği bilgiler, kamuoyunda merakla takip edilmişti.



Gayrimenkul zengini "Uzun Cevdet"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olan ve yıllardır örgütün en tepesinde görev alan Cevdet Türkyolu'nun Pensilvanya ve Florida'da ikişer eve sahip olduğu ve bu evlerin toplam değerinin yaklaşık 900 bin dolar olduğu ortaya çıktı.



Bu evler dışında çok sayıda iş yerinin de sahibi olan Türkyolu'nun, özellikle Florida'nın Winter Springs bölgesinde okyanusa birkaç dakikalık mesafede yazlığı bulunuyor. Geçen yılın ağustos ayında Sakarya'da, FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.



Örgüt içinde "Uzun Cevdet" lakabıyla bilinen Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da 1 olmak üzere dört şehirde 39 mülkünün bulunduğu tespit edildi.



Kemal Öksüz 6 odalı 1,7 milyon dolarlık evde oturuyor

Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin başkanlığını yürüten Kemal Öksüz de örgütün ABD'de uzun süredir yaşayan önemli isimleri arasında yer alıyor. Öksüz'ün, Virginia eyaletinin Arlington şehrinde 6 odalı ve piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil bir evde yaşadığı görülüyor.



Aynı kaynaklara göre, FETÖ’nün ABD'deki çatı örgütlerinden Ortak Değerler İttifakı (Alliance for Shared Values) Başkanı Yüksel Alp Aslandoğan, New Jersey eyaletinin Fort Lee bölgesinde, piyasa değeri yaklaşık 540 bin dolar olan tripleks bir evde yaşıyor.









Sablak'ın adı birçok şirkette geçiyor

Gülen'in 1999'dan bu yana yaşadığı Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi (Golden Generation Worship and Retreat Center) Başkan Yardımcısı Sezai Sablak'ın Pensilvanya'daki 5 odalı, 5 banyolu evinin değerinin yaklaşık 400 bin dolar olduğu kaydediliyor.



Sablak, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanıyor.



Virginia eyaletinde önemli firariler

FETÖ firarisi Emre Uslu, kayıtlara göre Virginia eyaletinin Farifax kentinde kendine ait 400 bin dolarlık müstakil bir evde yaşamını sürdürüyor.



FETÖ’nün ABD yapılanmasında çok önemli bir yer tutan Türki-Amerikan İttifakı (TAA) Başkanı Faruk Taban da Virginia'nın Centreville bölgesinde kendine ait 470 bin dolarlık evde yaşıyor.



Gülen'e en yakın isimlerden biri olan ve 2004-2009 yılları arasında FETÖ organizasyonu Rumi Forumun başkanlığını yürüten Hasan Ali Yurtsever, Virginia'nın Fairfax kentinde piyasa değeri yaklaşık 515 bin dolar olan müstakil dubleks bir evde ikamet ediyor.



Virginia eyaletinde ikamet eden isimlerden olan ve ABD'de FETÖ bağlantılı Virginia International Üniversitesinin başkanı İsa Saraç'ın oğlu Talha Saraç da Ashburn bölgesindeki 500 bin dolarlık evde kalıyor.



"Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturmada TSK personeline FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada firari olarak aranan ve ABD'ye kaçan Ahmet Sait Yayla da Virginia'nın Fairfax kentindeki dubleks evde ikamet ediyor.



FETÖ’nün geçen yıl eylül ayında "Washington Strategy Group Inc." adıyla kurduğu ve daha sonra adını "Washington Diplomacy Group" olarak değiştiren lobi firmasında lobici olarak adı geçen Cemil Teber'in Teksas'ta 200 bin dolar değerinde evi bulunuyor.



Önceki ABD Başkanı Barack Obama'ya yaptığı 652 bin dolarlık bağışla ismi Türk medyasında da yer alan Bayrock Stone şirketi sahibi Burak Yeneroğlu'nun da 400 bin dolarlık tripleks bir evde yaşaması dikkati çekiyor.