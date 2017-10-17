AB kurumları, Portekiz'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için bayrakları yarıya indirdi

Avrupa Birliği'nin (AB), Portekiz'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için bayrakları yarıya indirme kararı alırken Somali'de düzenlenen terör saldırısına benzer tepki göstermemesi dikkati çekti.



Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi binalarının önündeki bayraklar, Portekiz'deki orman yangınlarının ardından yarıya indirildi.



Somali için bayraklar yarıya indirilmedi



AB, 14 Ekim'de Somali'de 300'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı karşısında ise kısa bir açıklamayı yeterli gördü.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek Somali federal hükümeti ve yerel yönetimlere birlikte hareket ederek teröre son vermeleri çağrısında bulundu.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da 14 Ekim'de düzenlenen bombalı saldırılarda 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan 35 kişi, tedavi için refakatçileriyle Türkiye'ye getirilmişti.