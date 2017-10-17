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AB bayrakları Portekiz için indi

AB kurumları, Portekiz'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için bayrakları yarıya indirdi

AB bayrakları Portekiz için indi

Avrupa Birliği'nin (AB), Portekiz'deki orman  yangınlarında hayatını kaybedenler için bayrakları yarıya indirme kararı alırken  Somali'de düzenlenen terör saldırısına benzer tepki göstermemesi dikkati çekti. 
 
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu  ve AB Konseyi binalarının önündeki bayraklar, Portekiz'deki orman yangınlarının  ardından yarıya indirildi.
 
Somali için bayraklar yarıya indirilmedi
 
AB, 14 Ekim'de Somali'de 300'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine  neden olan terör saldırısı karşısında ise kısa bir açıklamayı yeterli gördü.
 
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek Somali federal  hükümeti ve yerel yönetimlere birlikte hareket ederek teröre son vermeleri  çağrısında bulundu.
 
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 14 Ekim'de düzenlenen bombalı  saldırılarda 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 300 kişi  yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan 35 kişi, tedavi için refakatçileriyle  Türkiye'ye getirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ab #portekiz #avrupa birliği #brüksel
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