Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD ile İran arasındaki gerilimde müzakerelerden yana olduğunu bildirdi.

Mogherini, AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Brüksel'de yaptığı görüşmede, "AB'nin İran'ı müzakere masasına dönmesi için ikna etmesi" talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Mogherini, "Bu (Pompeo ile) görüşmemizde talep edildi. Biliyorsunuz, AB olarak İran konusu dahil her zaman diyalog ve diplomatik ilişkilerden yana olduk. Dolayısıyla biz her zaman müzakerelerden yanayız." yanıtını verdi.

Mogherini, Pompeo'ya gerek kendisinin gerek bazı AB bakanlarının İran ile askeri tansiyonun yükseltmekten kaçınmaları çağrısında bulunduğunu belirterek, İran yönetiminin de nükleer anlaşmadan kaynaklanan tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.



BAE sahillerindeki sabotaj

Farklı ülkelerden dört sivil ticari kargo gemisinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğramasına dair soruyu yanıtlayan Mogherini, "Durumu değerlendiriyoruz. Taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin Kıbrıs adası yakınlarındaki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili konuşan Mogherini, AB'nin önceki açıklamasını yineleyerek, Türkiye'ye, Rum yönetiminin sözde egemenlik haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.