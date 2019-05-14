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AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Dışişleri Konseyi toplantısından ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD - İran arasındaki gerilimde müzakereden yana olduklarını belirten Mogherini, Pompeo'nun, Avrupa Birliği'nin İran'ı müzakere masasına dönmesi için ikna etmesi talebinde bulunduğu açıklandı

AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı

Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi sonrası Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi Temsilcisi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından ABD ile İran arasındaki gerilimde müzakerelerden yana olduklarını söyledi.

Mogherini, Rusya ziyaretini erteleyip Brüksel'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeleri hakkında da konuştu.  

Mogherini, görüşmede Pompeo'nun, AB'nin İran'ı müzakere masasına dönmesi için ikna etmesi talebinde bulunduğu açıklandı.

Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi Temsilcisi, Pompeo'ya İran ile askeri tansiyonun yükseltmekten kaçınmaları çağrısında bulunduğunu belirtti. İran yönetiminin de nükleer anlaşmadan kaynaklanan tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #avrupa birliği #abd #iran
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