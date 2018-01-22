AB, ABD'nin UNRWA'ya desteğini sürdürmesini beklediğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) desteğini sürdürmesini beklediğini bildirdi.



Mogherini, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın "Filistin ile İsrail arasında tek arabulucunun ABD olmasına" kesinlikle karşı olduğunu kendilerine aktardığını belirterek, AB'nin aralarında ABD, Rusya, bazı Arap ülkeleri ve Norveç'in de olduğu birtakım ülkelerle beraber sürece desteğini sürdüreceğini belirtti.



UNRWA'ya destek vermeye devam edeceklerini de vurgulayan Mogherini, ABD'nin kuruluşa desteğini sürdürmesini beklediğini kaydetti.



Mogherini ayrıca Arap Birliği üyesi altı ülkenin dışişleri bakanları ile gelecek ay Ortadoğudaki gelişmelere ilişkin bir toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 2019 yılı bitmeden Kudüs'e taşıyacağı açıklamasına ilişkin ise Mogherini, AB'nin başkentleri Kudüs olan iki devletli çözümden yana olduğunu ve bu konudaki tavrının değişmediğini ifade etti.