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AB'den Alman otomotiv üreticilerine baskın

AB yetkilileri Alman otomobil üreticilerinin genel merkezlerine baskın düzenledi.

AB'den Alman otomotiv üreticilerine baskın

AB Komisyonu'nun anti-tekel uzmanları, illegal kartel oluşturduklarına dair iddiaları araştırmak için Alman otomobil üreticilerinin genel merkezlerine baskın düzenlediler.

AB yetkilileri yaptıkları açıklamada, baskınların geçtiğimiz hafta BMW genel merkezinde yapılan ile aynı soruşturma kapsamında gerçekleştiğini ifade ettiler. Daimler, AB anti-tekel uzmanlarının genel merkezinde arama, inceleme yaptığını doğruladı ve AB yetkilileri ile tam bir iş birliği içinde olduğunu ifade etti.

AB yetkililerinin incelemelerinin devam ettiğini ve resmi bir anti-tekel soruşturmasının açılıp açılmayacağının belirsiz olduğunu ifade eden Daimler, AB yetkililerinin yaptıkları inceleme ve sorgulamalar sonucunda detay vermedi.

Kaynaklar, AB Komisyonu yetkililerinin Volkswagen genel merkezi ile Audi'de de inceleme yaptıklarını ifade ediyorlar.

Etiketler; #ab #alman otomotiv
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