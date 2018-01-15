Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Turan Özdemir hayatını kaybetti
Turan Özdemir hayatını kaybetti

AB'den Bağdat'taki saldırılara ilişkin mesaj

Avrupa Birliği (AB), Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısından üzüntü duyduğu, Irak halkı ve hükümetinin yanında olduğu mesajını paylaştı.

AB'den Bağdat'taki saldırılara ilişkin mesaj

Avrupa Birliği (AB), Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısından üzüntü duyduğu, Irak halkı ve hükümetinin yanında olduğu mesajını paylaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarına bir kez daha maruz kaldığı, AB'nin hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ülkedeki yetkililere başsağlığı dilediği belirtildi.

Gelecekte istikrarlı bir Irak inşa etmek ve terörizmi mağlup etmek için dayanışma ve birliğin önemine değinilen açıklamada, AB'nin Iraklı vatandaşların ve Irak hükümetinin yanında durmaya devam edeceği mesajına yer verildi.

Bağdat'ın merkezindeki Tayaran Sahası bölgesinde bugün düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 90 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ab #bağdat #intihar saldırısı #tayaran sahası
Önceki Haber
Keçiören'de bir emlakçı silahlı saldırı sonucu yaralandı
Sonraki Haber
Japonya Başbakanı Abe Sırbistan'da
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.