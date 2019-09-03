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AB'den Brexit açıklaması

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılık ihtimalinin giderek arttığını bildirdi.

AB'den Brexit açıklaması

AB Komisyonu Başsözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, Brexit görüşmelerindeki belirsizliğin üstesinden gelmek için Londra yönetiminden kendilerine henüz bir öneri gelmediğini ifade etti.

Andreeva, 27 AB üyesi adına Brexit müzakerelerini yürüten Komisyonun, İngiltere'nin 31 Ekim'de birlikten ayrılacağı varsayımı ile hareket ettiğini söyledi.

Anlaşmasız Brexit olasılığına dair soruyu yanıtlayan Andreeva, "Bu ihtimalin giderek arttığını söyleyebilirim. Tam da bu nedenle anlaşmasız Brexit'e hazırlıklı olunması için son çağrımızı yapıyoruz." dedi.

Andreeva, AB için "en iyi sonucun" müzakere edilmiş anlaşmalı ayrılık olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Bakanlar Kurulunu acil toplantıya çağırmış, toplantının ardından yaptığı açıklamada da "Herkesin bilmesini istiyorum ki hiçbir koşul altında Brüksel'den bir erteleme daha istemeyeceğim. 31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok." demişti.

Öte yandan İngiltere'de bugün yaz tatilinden dönecek parlamentoda muhalefet partileriyle iktidardaki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere #brexit #ab
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