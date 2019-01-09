Avrupa Konseyi İran İstihbarat Servisi ve 2 İran vatandaşını Avrupa'da suikast yapmayı planladıkları iddiasıyla yaptırım listesine aldı. Avrupa Birliği ilgili kişilerin mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verdi. İran ise kararı kınadı.

Avrupa Birliği, İran ile ilişkileri gerecek karar bir karara imza attı.



Avrupa Birliği, İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.



AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildi.



Açıklamada, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedildi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise Avrupa Birliği'nin aldığı yaptırım kararını kınadı.



Avrupa Birliği'nin ithamlarını şaşırtıcı ve mantık dışı olarak yorumlayan Kasimi, İran'ın mütekabiliyet esasına göre gerekli adımları atacağını söyledi.





ulusal.com.tr