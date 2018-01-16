banner965
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD'den Barzani'ye destek telefonu
ABD'den Barzani'ye destek telefonu

AB'den plastik atıkla mücadele stratejisi

Stratejiye göre, AB ülkelerinde kullanılan poşet, ambalaj ve torba gibi ürünlerin 2030'a kadar geri dönüştürülebilir olması sağlanacak

AB'den plastik atıkla mücadele stratejisi

Avrupa Birliği (AB), piyasalardaki bütün plastik paket, torba ve ambalajların 2030'a kadar geri dönüştürülebilir olmasını hedefliyor.

Çin'in bu yıl ülkelerden plastik atık ithal etmeye son vermesinin ardından AB Komisyonu, plastik kullanımına yönelik yeni stratejisini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde kullanılan poşet, ambalaj ve torba gibi ürünlerin 2030'a kadar geri dönüştürülebilir olması sağlanacak.

AB ülkelerinde tek kullanımlık plastik poşetler ve mikro plastiklerin kullanımı sınırlandırılacak ve plastik geri dönüşümünün daha karlı alan olması hedeflenecek.

"Balıktan daha fazla plastik çöp"
Konuyla ilgili açıklama yapan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Eğer plastik üretim ve kullanımımızı değiştirmezsek 2050 yılına kadar okyanuslarda balıktan daha fazla plastik çöp olacak." ifadesini kullandı.
İnsanların vücuduna, gıdalarına ve sularına karışan plastiğe engel olunması gerektiğini vurgulayan Timmermans, "Uzun vadeli tek çözüm plastik atıkların dönüşümünü artırmak." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa'da her yıl 25 milyon ton plastik atık ortaya çıkıyor ve bu atıkların ancak yüzde 30 kadarı geri dönüştürülebiliyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #plastik #çin #brüksel #avrupa birliği #avrupa #atık #ab
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Davos'a Şimşek ve Zeybekci katılacak
Sonraki Haber
Galatasaray'da olağanüstü genel kurula doğru
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.