Stratejiye göre, AB ülkelerinde kullanılan poşet, ambalaj ve torba gibi ürünlerin 2030'a kadar geri dönüştürülebilir olması sağlanacak

Avrupa Birliği (AB), piyasalardaki bütün plastik paket, torba ve ambalajların 2030'a kadar geri dönüştürülebilir olmasını hedefliyor.



Çin'in bu yıl ülkelerden plastik atık ithal etmeye son vermesinin ardından AB Komisyonu, plastik kullanımına yönelik yeni stratejisini açıkladı.



Buna göre, AB ülkelerinde kullanılan poşet, ambalaj ve torba gibi ürünlerin 2030'a kadar geri dönüştürülebilir olması sağlanacak.



AB ülkelerinde tek kullanımlık plastik poşetler ve mikro plastiklerin kullanımı sınırlandırılacak ve plastik geri dönüşümünün daha karlı alan olması hedeflenecek.



"Balıktan daha fazla plastik çöp"

Konuyla ilgili açıklama yapan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Eğer plastik üretim ve kullanımımızı değiştirmezsek 2050 yılına kadar okyanuslarda balıktan daha fazla plastik çöp olacak." ifadesini kullandı.

İnsanların vücuduna, gıdalarına ve sularına karışan plastiğe engel olunması gerektiğini vurgulayan Timmermans, "Uzun vadeli tek çözüm plastik atıkların dönüşümünü artırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da her yıl 25 milyon ton plastik atık ortaya çıkıyor ve bu atıkların ancak yüzde 30 kadarı geri dönüştürülebiliyor.

