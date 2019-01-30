İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız Brexit’in engellenmesi ve Kuzey İrlanda sınırı için alternatif düzenleme için verilen teklifi kabul etti. Buna göre, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkması için yeni şartlar sunulacak. Avrupa Birliği Sözcüsü Preben Aaman ise ayrılık anlaşmasının müzakereye açık olmadığını söyledi.

Mevcut şartları kabul etmediler, yeni bir anlaşma için verilen teklifi kabul ettiler.



Birleşik Krallık’ın en büyük parlamentosu olan Avam Kamarası’nda, anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklif kabul edildi.



İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif 310'a karşı 318 oyla kabul edildi.



Kabul edilen anlaşmaya göre, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nin sunduğu şartları kabul ederek birlikten ayrılmayacak.



Kuzey İrlanda ile gümrük sorununu da kapsayan teklif, Birleşik Krallık-İrlanda sınırında alternatif bir düzenlemeyi içeriyor.



Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor.



Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.



Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği Konseyi’nden de İngiliz Parlamentosu’nda kabul edilen teklife ilişkin açıklama yapıldı.



AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, anlaşmanın müzakereye açık olmadığını söyledi.



Londra’nın yeni taleplerine sıcak bakmayacaklarını kaydeden Aaman, “Ayrılık Anlaşması, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılması için en iyi ve tek yol olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



Birleşik Krallık’ın normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.



Ulusal Kanal’a konuşan İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Brendan Ward, İrlanda sınırındaki gümrük kontrollerinin zorlaşması gerekmediğini söylemişti.





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