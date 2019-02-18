banner1002
İlaç uzmanlarından yerli üretim çağrısı
İlaç uzmanlarından yerli üretim çağrısı
CHP'de sessizlik sürüyor
CHP'de sessizlik sürüyor
AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar gelebilir
AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar gelebilir
Vatan Partisi Muğla adaylarını açıkladı
Vatan Partisi Muğla adaylarını açıkladı

AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar gelebilir

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "AB'nin Venezuela'ya yönelik yeni yaptırım kararı alması her zaman ihtimal dahilinde” diye konuştu. Mogherini, AB Dışişleri Konseyindeki bakanların, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanması konusunda da görüş birliğine vardığını belirtti.

AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar gelebilir

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “AB'nin Venezuela'ya yönelik yeni yaptırım kararı alması her zaman ihtimal dahilinde” dedi.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi sonrasında basına açıklamalarda bulunan Mogherini, altı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek üzere gittikleri Venezuela'ya girişine izin verilmemesine ilişkin, "Parlamenterlerin Venezuela'ya girişine izin verilmemesini esefle karşılıyoruz” diye konuştu.

Mogherini, “AB'nin Venezuela'ya yönelik yeni yaptırım kararı alması her zaman ihtimal dahilinde” ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA YAPTIRIMDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ!

AB Dışişleri Konseyinde bakanların, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanması konusunda da görüş birliğine vardığını belirten Mogherini, gelecek günlerde yaptırımlara ilişkin görüşmelerin sonuçlanacağını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Venezuela #ab #yaptırım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.