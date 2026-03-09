AB: "İsrail, Lübnan'daki operasyonlarına son vermelidir"

AB Yüksek Temsilcisi Kallas’tan Lübnan Bildirisi: “İsrail Operasyonlarına Son Vermelidir”

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
AB: "İsrail, Lübnan'daki operasyonlarına son vermelidir"
Yayınlanma:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri müdahalelerinin bölgesel istikrar üzerindeki yıkıcı etkilerine dair bir açıklama yayımladı. AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından paylaşılan bildiride Kallas, 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırıların Lübnan’da kitlesel yerinden edilmelere yol açtığını belirterek, "İsrail, Lübnan'daki operasyonlarına son vermelidir. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

"LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİ KORUNMALI"

Kallas, İsrail’in operasyonel kapsamını eleştirerek Tel Aviv’in "yanıtının oldukça sert olduğunu" vurguladı. Saldırıların, Lübnan halkını "kendilerine ait olmayan" bir savaşa çekme riski taşıdığının altını çizen Yüksek Temsilci, Lübnan’ın egemenliğinin korunması gerektiğini yineledi. Ateşkesin yeniden tesis edilmesini, ülkenin "kaosa sürüklenmesini önlemede en iyi şans" olarak nitelendiren Kallas, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) güvenliğinin garanti altına alınması çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI HUKUK VE YARDIM TAAHHÜDÜ

Daha fazla can kaybının ve bölgesel tırmanmanın önlenmesini bir "acil öncelik" olarak tanımlayan Kallas, tarafların sorumluluklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bu, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka saygı göstermesini ve sivillerle sivil altyapının korunmasını sağlamasını gerektirir."

Kallas, açıklamasını Lübnan halkıyla dayanışma mesajıyla sonlandırırken; AB’nin çatışmalardan etkilenen yaklaşık 130 bin sivil için acil durum rezervlerini kullanacağını duyurdu.

Son dakika: Denizli’de deprem olduSon dakika: Denizli’de deprem olduGündem
Trump, Mücteba Hamaney'in lider seçilmesinden memnun değilTrump, Mücteba Hamaney'in lider seçilmesinden memnun değilGündem
Meteoroloji’den 10 Mart uyarısı: O bölgelerde görüş mesafesi kapanıyorMeteoroloji’den 10 Mart uyarısı: O bölgelerde görüş mesafesi kapanıyorYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

avrupa birliği lübnan israil
Günün Manşetleri
“İmamoğlu suç örgütü” davasında ilk celse tamamlandı
Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Sinpaş Reserve Marmaris
Yapay Zekâ Eylem Planı için vatandaşlardan görüş alınacak
Türkiye’de doğal gaz şebekesi 255 bin kilometreye ulaştı
Ağrı merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu
Van ve Hakkari’de dev uyuşturucu operasyonu
Yurt dışı vaadiyle göçmen kaçakçılığı yapmışlar!
KKTC'ye 6 adet f-16 konuşlandırıldı
Çok Okunanlar
1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Salı günü elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Salı günü elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Liverpool’da sakatlık kabusu: Galatasaray maçı öncesi Alisson dahil 6 yıldız yok Liverpool’da sakatlık kabusu: Galatasaray maçı öncesi Alisson dahil 6 yıldız yok
IBAN üzerinden para gönderenler dikkat! IBAN üzerinden para gönderenler dikkat!