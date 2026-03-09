AB: "İsrail, Lübnan'daki operasyonlarına son vermelidir"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri müdahalelerinin bölgesel istikrar üzerindeki yıkıcı etkilerine dair bir açıklama yayımladı. AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından paylaşılan bildiride Kallas, 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırıların Lübnan’da kitlesel yerinden edilmelere yol açtığını belirterek, "İsrail, Lübnan'daki operasyonlarına son vermelidir. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

"LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİ KORUNMALI"

Kallas, İsrail’in operasyonel kapsamını eleştirerek Tel Aviv’in "yanıtının oldukça sert olduğunu" vurguladı. Saldırıların, Lübnan halkını "kendilerine ait olmayan" bir savaşa çekme riski taşıdığının altını çizen Yüksek Temsilci, Lübnan’ın egemenliğinin korunması gerektiğini yineledi. Ateşkesin yeniden tesis edilmesini, ülkenin "kaosa sürüklenmesini önlemede en iyi şans" olarak nitelendiren Kallas, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) güvenliğinin garanti altına alınması çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI HUKUK VE YARDIM TAAHHÜDÜ

Daha fazla can kaybının ve bölgesel tırmanmanın önlenmesini bir "acil öncelik" olarak tanımlayan Kallas, tarafların sorumluluklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bu, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka saygı göstermesini ve sivillerle sivil altyapının korunmasını sağlamasını gerektirir."

Kallas, açıklamasını Lübnan halkıyla dayanışma mesajıyla sonlandırırken; AB’nin çatışmalardan etkilenen yaklaşık 130 bin sivil için acil durum rezervlerini kullanacağını duyurdu.