AB Komisyonu duyurdu: Resmi internet sitesinden veri çalındı

AB Komisyonu, Europa.eu sitesine siber saldırı düzenlendiğini ve ilk bulgulara göre bazı verilerin çalındığını duyurdu. İç sistemlerin etkilenmediği belirtilirken soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
AB Komisyonu duyurdu: Resmi internet sitesinden veri çalındı
Yayınlanma:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin “Europa.eu” alan adlı resmi internet sitesine siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, saldırının 24 Mart’ta yapıldığı ve olayın ardından derhal önlem alındığı belirtildi. Ancak devam eden soruşturmanın ilk bulgularına göre saldırı sonucunda bazı verilerin çalındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıdan etkilenmiş olabilecek AB kuruluşlarının bilgilendirildiği aktarıldı. AB Komisyonunun iç sistemlerinin saldırıdan etkilenmediği vurgulandı.

Komisyon, iç sistemler ve verilerin güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa, temel hizmetleri ve demokratik kurumları sürekli hedef alan siber ve hibrit saldırılarla karşı karşıya kalırken; Komisyon, AB'nin siber güvenlik direncini artırmak için aktif olarak çalışmaktadır."

Öte yandan AB Komisyonunun mobil altyapısına da 30 Ocak’ta siber saldırı düzenlenmişti. Komisyon, altyapının 9 saat içinde temizlendiğini ancak saldırı sonucunda bazı personelin isimlerine ve cep telefonu numaralarına erişilmiş olabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

avrupa birliği siber saldırı
