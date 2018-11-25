Avrupa Birliği üyesi ülke liderleri, İngiltere'nin birlilten ayrılık anlaşmasını ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onayladı. Anlaşmalar çerçevesinde İngiltere ve AB'nin dost ve müttefik olmayı sürdürmesi hedefleniyor.

1,5 yıldır devam eden müzakereler sonuçlandı. Liderler, Brexit anlaşmasını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Ayrılık anlaşması ve siyasi deklarasyon onaylandı.



Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri ve hükümet başkanları İngiltere'nin birlikten çıkışı için hazırlanan anlaşmayı onayladı. Açıklamayı AB Konseyi Başkanı Donald Tusk yaptı.



Brüksel'deki zirvede onaylanan "Ayrılık" anlaşması 585 sayfadan oluşuyor.



Anlaşmayla, AB ve İngiltere vatandaşlarının karşılıklı olarak ikamet ettikleri ülkelerde daha önce olduğu gibi yaşamaya, çalışmaya, eğitim almaya ve sosyal haklardan yararlanmaya devam edebilmeleri amaçlanıyor.



Onaylanan bir diğer anlaşma olan "Siyasi anlaşmanın" ise İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkileri belirleme konusunda gerekli olduğu ifade ediliyor.



İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.



ulusal.com.tr