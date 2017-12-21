AB, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımları 6 ay uzatma kararı aldı.



AB Konseyi, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması ve Minsk anlaşmasına uymaması nedeniyle Rusya'ya uygulanan AB ekonomik yaptırımlarının uzatılması kararı alındığını açıkladı.



Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın çeşitli ekonomik sektörlerine yönelik yaptırımların 31 Temmuz 2018'e kadar uzatıldığı kaydedildi.



Ekonomik yaptırımlar

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.



AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.



Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.



Özellikle enerji, ticaret ve yatırımlara yönelik çeşitli kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2018'de son buluyordu.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.