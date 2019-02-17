Amerika ve Avrupa arasındaki çatlak derinleşiyor. Bu hafta Avrupa'da yapılan üç kritik toplantı, iki cephe arasındaki anlaşmazlığı gözler önüne serdi. Amerika'nın Avrupa ile Suriye'de kurmak istediği tampon bölge planı ve İran'a ambargo dayatması, Avrupalı müttefikler tarafından kabul görmedi.

Münih Güvenlik Konferansı, Varşova Konferansı ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı... Avrupa'daki bu üç kritik toplantı Amerika ile Avrupa arasındaki çatlağı derinleştirdi.



Münih Güvenlik Konferansı'nda gündeme gelen Amerika'nın Suriye'de tampon bölge kurma önerisi, destek görmedi.



Amerikalı Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Avrupalı müttefiklerinin planlarına 'evet' diyeceklerini umduğunu söyledi ancak "Avrupa’dan bölgeye asker gönderme talebi" sıcak karşılanmadı.



Haber ajanslarına açıklama yapan diplomatlar, Amerika'nın bölgedeki planları ile ilgili herhangi bir takvim sunmamasının Avrupa'da kuşku yarattığını söyledi.



Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Münih'te taptığı konuşmada "S-400 tehdidinde" bulundu.

"NATO müttefikleri Doğu’dan silah alırken, ABD buna seyirci kalamaz."



İran’ın terör destekçisi bir devlet olduğunu savunan Pence, Avrupa birliğine, İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yaptı.



Konferans'ta Avrupa'dan Amerika'ya tepki ise Almaya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'tan geldi. Mass, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesini ve İran yaptırımlarını eleştirdi.

"ABD Başkanı Donald Trump’un İran’a karşı tek taraflı yaklaşımı çok tehlikeli ve yenilgi-yenilgi oyunudur"



Amerika ve İsrail öncülüğündeki "İran karşıtı" Varşova konferansına da "İran anlaşmazlığı" damga vurdu.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantıya katılmama gerekçesini "İran nükleer anlaşmasına ilişkin farklı görüşlerimiz var" sözleri ile açıkladı. Toplantıya çok az sayıda ülke bakan gönderdi.



NATO Savunma Bakanları toplantısında ise Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde NATO'nun gözlem noktası kurması fikrine ise Türkiye'den net yanıt geldi.





ulusal.com.tr