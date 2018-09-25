Avrupa Birliği, Amerika'nın İran'a yaptırımlarına karşı yeni bir yapı kuruyor. AB'nin amacı Amerika'ya rağmen Tahran ile ticareti sürdürebilmek.

Avrupa Birliği ve İran arasında ithalat ve ihracat ödemelerinin yapılabilmesi için yeni bir finansal mekanizma kuruluyor.



ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi sonrasında anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler, petrol satışı gelirleri dahil İran ile ithalat ve ihracat yapmak için anlaşmaya vardı.



İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları ve İran dışişleri bakanı,ortak bildiri yayınladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini, toplantı sonrası açıklama yaptı. Mogherini yeni finansal ödeme servisinin İran ile nükleer anlaşmayı da korumayı amaçladığını söyledi.



Yayımlanan ortak bildiride ise 2015 nükleer anlaşmasına imza atan altı devletin anlaşmaya bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri açıklandı. Bildiride, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın yükümlülüklerine uygun davrandığını 12 kez onaylandığı belirtiliyor.





ulusal.com.tr