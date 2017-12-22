Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "ABD artık Ortadoğu'da arabulucu değil. Hiçbir ABD planını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Hiçbir ABD planını kabul etmeyeceğiz. ABD artık Ortadoğu'da arabulucu değil!" dedi.



Macron da Fransa'nın Filistin'i baskı altında değil, doğru zamanda devlet olarak tanıyacağını söyledi.



Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken 21 ülke de oylamaya katılmamıştı.



ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.



Bunun yanı sıra Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Haiti, Jamaika, Letonya, Lesoto, Kamerun, Kolombiya, Kiribati, Malavi, Macaristan, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Güney Sudan, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kalmıştı.



Oylama öncesinde kendi kararına karşı çıkanları tehdit eden Trump için bu sonucun utanç verici olduğu yorumları dünya basınında yapılmıştı.