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Abbas, İsveç Dışişleri Bakanı Wallström ile telefonda görüştü

Abbas'ın, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile son siyasi gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Abbas, İsveç Dışişleri Bakanı Wallström ile telefonda görüştü

 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile son siyasi gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, Abbas'ı telefonla aradı. İkili, yaşanan son siyasi gelişmelerin yanı sıra Abbas'ın 22 Ocak Pazartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarıyla gerçekleştireceği toplantıyı ele aldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, Abbas'a "ülkesinin iki devletli çözüm temelinde siyasi süreci desteklediğini ve Filistin halkına yardımlarını sürdüreceğini" söyledi.

Filistin'in AB Büyükelçisi Abdurrahim el-Ferra, bugün yaptığı açıklamada, Abbas'ın 3 günlük resmi bir ziyaret için pazar günü Belçika'ya gideceğini duyurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Margot Wallström #isveç #filistin
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