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Abbas, yeniden Filistin devlet başkanlığına seçildi

Mahmud Abbas, yeniden Filistin devlet başkanlığına seçildi. Karar Filistin Ulusal Konseyi 23. Dönem Toplantısında alındı.

Abbas, yeniden Filistin devlet başkanlığına seçildi

Mahmud Abbas, Filistin devlet başkanlığına seçildi.

Filistin Kurtuluş Örgütünün en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyi 23. Dönem Toplantısını yaptı.

Toplantıların kapanış oturumunda, Abbas "Filistin Devlet" Başkanlığına seçildi.

Filistin Devlet Televizyonundan canlı yayınlanan oturumda ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulunun 15 üyesi de belirlendi.

Abbas, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, Hamas'a çağrı yaptı. Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğü sonlandırın dedi.

Mahmud Abbas ayrıca, İsrail hapishanesinde tutulan 17 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin, konseyin "onur üyesi" olmasına karar verdi.

Abbas, Yaser Arafat'tan sonra Filistin Yönetiminin ikinci devlet başkanı olmuştu.

Filistin Yönetimi, 2015'te BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü elde etmişti.

Abbas, söz konusu gözlemci "devletin" başkanlığına seçilmiş oldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mahmud Abbas #filistin
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