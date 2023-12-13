ABD 48 Saat İçinde 4 Kez Vuruldu

İslami Direniş, 17 Ekim’den beri bölgedeki Amerikan güçlerini roketler ve insansız hava araçlarıyla defalarca hedef aldı.



ABD'nin daha önceki tepkilerine rağmen saldırılar devam ediyor. Grup, Suriye ve Irak’taki ABD üsleri ve petrol sahalarına iki gün içerisinde dört saldırı birden düzenledi.



İslami Direniş, yaptığı açıklamada, “Suriye'deki iki yasadışı ABD üssünü” hedef aldığını, “Suriye'nin El Ömer petrol sahasındaki ABD üssü ile Koniko gaz sahasındaki bir diğer ABD askeri üssünü vurduğunu” duyurdu.



Devam eden saldırılara yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı, "Irak ve Suriye'deki güçlerinin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını vurgulayarak meşru müdafaa için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu" ifade etti.



