Amerika'nın Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na indirdiği 700 araçlık askeri sevkiyat "ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor" sorusunu gündeme getirdi. Pentagon'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Ekipmanın tatbikatlar için getirildiği belirtildi. Yığınak haberlerinin Rus propagandası olduğu iddia edildi. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz sevkiyat hakkında konuştu. Yavuz, "bunlar bir takım niyetleri anlamamıza ve somutlaştırmamıza yol açıyor" dedi.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan, Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na yapılan askeri sevkiyat ile ilgili açıklama geldi.



Pentagon, ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığını yalanladı.



Yapılan açıklamada Amerikan ordusunun Avrupa genelinde yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbikatlar için Yunanistan'daki bir limanı geçiş güzergâhı olarak kullandığını ifade edildi.



Amerika'nın Atina Büyükelçiliği, geçen hafta ABD Kara Kuvvetlerine bağlı askerlerin yaz tatbikatları için 700 araç ve ekipmanı Dedeağaç Limanı'na indirdiğini açıklamıştı.



Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da sosyal medya hesabından Amerika'nın Yunanistan'a yaptığı sevkiyata dikkat çekti.

"ABD Akdeniz'e savaş gemisi, bölgeye asker-ne hikmetse bir kısmı Yunan sınırımızda boy gösteriyor- gönderiyor, ortaklarından olduğumuz F-35'i vermem, üstelik S-400'ü alma diyor; biz askerlik süresini kısaltıyoruz! Peki AKP ve MHP'nin beka söylemi bunun neresine oturuyor? Ciddiyet!"



Pentagon'un açıklaması üzerine Ahmet Yavuz konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yavuz, Amerika'nın bir mesaj verdiğini ve mesajının arkasında durduğunu kaydetti.



Mesajın açık olduğunu söyleyen Yavuz, ABD'nin Türkiye'yi takım şeylere zorladığını, olayın arka planında ise S-400'lerin olduğunu ifade etti. Ahmet Yavuz, Yunanistan'a yapılan sevkiyat ile ilgili "bunlar bir takım niyetleri anlamamıza ve somutlaştırmamıza yol açıyor" dedi.



Pentagon'un sevkiyat açıklaması hakkında Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz "lafın tamamı ahmaklara söylenir" dedi. Yavuz, "elbette Pentagon Türkiye'yi tehdit etmek için Yunanistan'a sevkiyat yaptık diyecek değil" ifadesini kullandı.



Tehditler karşısında Türkiye'nin iç ve dış cephesini güçlendirmesi gerektiğini belirten Yavuz hükümetin bunu gerçekleştiremediğinin altını çizdi.





ulusal.com.tr