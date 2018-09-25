ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ın istifası gündeme geldi. Konuyla ilgili ortaya atılan iddialar Amerikan piyasalarına olumsuz yansıdı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ın istifa ettiği iddia edildi. Basına yansıyan haberlerin ardından Amerikan piyasası olumsuz etkilendi.



Amerika'nın iç siyaseti oldukça karışık. Beyaz Saray çevresinde esen istifa ve görevden alma rüzgarı Trump yönetimini zor durumda bırakıyor. Washington'da çelişkili iddialar ortaya atılıyor.



Geçen haftanın pazartesi günü, New York Times gazetesi ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ın istifasını sunduğunu ileri sürdü.



Ancak daha sonra Wall Street Journal gazetesi, Rosenstein’ın istifasını sunmadığını belirtti. NBC’nin haberine göre de Rosenstein istifa etmeyeceğini ve Beyaz Saray’ın kendisini kovması gerekeceğini kaydetti.



Bütün bu çelişkili haberler ışığında Rosenstein gün içinde Beyaz Saray'da, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'le görüştü.



Görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü Rosenstein'la görüşeceği açıklandı.



Adalet Bakanı Rosenstein Rusya soruşturmasının başındaki isim. Rosenstein’ın istifasının ya da görevden alınmasının soruşturmayı nasıl etkileyeceği tartışılıyor.



Konuya ilişkin Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın eski başkan yardımcısı Andrew McCabe açıklama yaptı. Rosenstein’ın ayrılmasının Rusya soruşturmasını riske atacağı konusunda derin endişeleri olduğunu kaydetti.





ulusal.com.tr